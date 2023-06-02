العاصفة الرملية في مصر.. السلطات تطلق تحذيرات وتقدم إرشادات

2023/06/02 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر العاصفة والرياح المثيرة للرمال والأتربة بسرعة 40كم/س في مناطق عديدة بمصر، بينما تكون معتدلة في جنوب الصعيد، وفقا لما أفادت به مراسلة "الحرة" في القاهرة، الجمعة.

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