بغداد اليوم تنشر نتائج السادس الابتدائي (الكرخ الأولى)

2023/06/02 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، نتائج السادس الابتدائي لمديرية تربية بغداد - الكرخ الأولى.

أدناه رابط النتائج:

https://drive.google.com/drive/folders/1jOKWnZ9m5-VZ2_nm7Fd6dz4d5HHWicOK

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