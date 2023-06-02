2023/06/02 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات من الموظفين، صباح اليوم الجمعة، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من موظفي الدولة، نظموا تظاهرة غاضبة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".

وأضاف أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم من قبل الجهات المعنية".

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