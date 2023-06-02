القبض على مجرمين قتلا ابن عمهما في قضاء المجر بميسان

2023/06/02 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان ،اليوم الجمعة، القاء القبض على متّهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل بحق احد أبناء عمومتهما في قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد وقوع خلافات بين ابناء العمومة في منطقة العيداوية التابعة لقضاء المجر، ادت الى مقتل شخص، تم تشكيل قوة أمنية من قسم شرطة المجر باسناد قوات الجيش".

وأضاف البيان، أنه "وخلال وقت قياسي وبجهود استثنائية تمكنت القوة من القاء القبض على اثنين من المتهمين بحادث القتل".

وأشار الى أنه إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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