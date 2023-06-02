وزير الداخلية يطلع على تفويج الحجاج بالنخيب

2023/06/02 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أطلع وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، على تفويج الحجاجفي النخيب.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل النخيب مع وفد امني رفيع المستوى”.

وأضاف البيان، أن “الزياوة تأتي للإطلاع على تفويج حجاج بيت الله الحرام”.

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