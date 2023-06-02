شرطة ميسان تعتقل متّهمين قتلا ابن عمهما

2023/06/02 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على متّهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل بحق احد أبناء عمومتهما في قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان انه “بعد وقوع خلافات بين ابناء العمومة في منطقة العيداوية التابعة لقضاء المجر، ادت الى مقتل شخص، تم تشكيل قوة أمنية من قسم شرطة المجر باسناد قوات الجيش، وبوقت قياسي وبجهود استثنائية تمكنت القوة من القاء القبض على اثنين من المتهمين بحادث القتل”.

وأكدت “اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

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