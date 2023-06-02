2023/06/02 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان متفقدا قواته في الخرطوم في 30 ايار/مايو 2023 © صفحة الجيش السوداني على فيسبوك/اف ب – الخرطوم (أ ف ب) – اعلن البيت الابيض الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات “بحق الاطراف الذي يمارسون العنف” في السودان، وذلك بعد انسحاب الجيش من المفاوضات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بعد تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بعد تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).