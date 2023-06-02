2023/06/02 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة جاسم جرائم الضرب والعنف تتصاعد ضد الأطفال في العراق وباتت شبه يومية ، فلا يمر أسبوع بلا رصد لحالات للأطفال موثقة بالتعنيف الشديد لأحدهم..فأتسائل ماخفي من يعلم به أو يسمع صوته ؟ إنتشار مقطع فيديو الطفل وكأنه كيس ملاكمة ، كان بمثابة فيلم رعب أشعل وسائل التواصل الاجتماعي العراقية تعاطفاً مع هذا الطفل، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطفال العراق في مرمى العنف الأسري – سارة جاسم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطفال العراق في مرمى العنف الأسري – سارة جاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).