للذين يعتقدون بأننا ضعيفات.. محاسن الزبيدي

2023/06/02 | 11:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاسن الزبيدي قوتنا تكمن في عقولنا وطريقة معالجتنا للأمور الصعبة ومواجهتنا الحياة بشكل إيجابي..نحن صانعات الفرح والمستقبل..نحن النساء .وردة يافعة مثل هذه الفتاة الواعية شاء قدرها ان تولد في بلد تنص مفاهيمه بأن الذكر أثمن من الأنثى وأنها مهما فعلت لا يحق لها ان تتمتع بحقوقها مثل اخيها الذي يفعل ما يشاء […]

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