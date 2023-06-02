شاهد بالفيديو.. حركة امتداد : الدعم الدولي لحكومة السوداني هش في حال تغيرت فواعل الخارطة السياسية

2023/06/02 | 11:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TMU798JPN6w

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