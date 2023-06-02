2023/06/02 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد أحد متسلّقي جبل إيفرست إلى منزله على قيد الحياة وبسلامة، بعدما عُثر عليه متشبّثًا بحبل، وكاد يتجمد حتى الموت على مقربة من قمة الجبل.وقطع أحد أفراد الشيربا مسار صعوده إلى قمة أعلى جبل في العالم، وساعد المتسلّق على النزول إلى برّ الأمان.

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