الموارد: مشروع الثرثار سيسهم بتعزيز الإطلاقات المائية في نهر الفرات

2023/06/02 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت وزارة الموارد المائية أستمرار تشكيلاتها بأعمال نصب طواقم ضخ للإستفاد من الخزين المائي المتاح في بحيرة الثرثار لمعالجة شح المياه

وقال مدير الموارد المائية في شرق الأنبار المهندس رائد عبد منسي إن المشروع يعمل على سحب المياه من بحيرة الثرثار والذي لا يمكن الاستفادة منه في الحالات الطبيعية الا في حالة نصب المضخات العائمة لتغذية نهر الفرات بهدف تقليل آثار الشحة المائية وإيصال الحصص المائية إلى ذنائب الانهر

وبين مدير إدارة مشروع الثرثار ان ملاكات إدارة المشروع تقوم بأعمال نصب طواقم ضخ مختلفة التصاريف ومن نوع (انك) تعمل بالديزل وبالطاقة الكهربائية لتعزيز الاطلاقات عبر قناة ذراع دجلة بأتجاه نهر دجلة والفرات ومحافظات الذنائب وتأمين المياه لمحطات الاسالة والأراضي الزراعية

وأشار مدير موقع الفلوجة والثرثار التابع لدائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر المهندس يوسف عمش عبود ان الملاكات الفنية والهندسية تعمل على إزالة الترسبات الطينية من مقدم ناظم الترثار بهدف انسيابية جريان المياه وتنظيم الاطلاقات المائية.

وأضاف إن الأعمال تتضمن حفر حوض المذب لمحطة الثرثار وإزالة السدة الترابية القاطعة بين قناة الثرثار وحوض المذب

و رفع منسوب مسطبة تنصيب المحطة إلى المناسيب المطلوبة.

وبين أن الأعمال تسير وفق الخطط والتوقيتات المحددة مشيراً إلى أن موقع الفلوجة والثرثار يعمل على توسعة حوض المضخات لغرض زيادة عدد المضخات العائمة وفتح السدة القاطعة من جهة بحيرة الثرثار إلى حوض طاقم الضخ

من جانبه بين مدير إدارة مشروع الثرثار المهندس جميل غدير إن الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة تقوم بأعمال نصب وتشغيل المضخات العائمة في بحيرة الثرثار لمعالجة الشحة المائية وتأمين إيصال الحصص المائية إلى محافظات الذنائب ومحطات الاسالة المنتشرة على الانهرالرئيسية والأراضي الزراعية

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