البصرة.. توافد المتظاهرين في شارع التربية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب (فيديو)

2023/06/02 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

خرج العشرات من موظفي الدولة ،اليوم الجمعة، بتظاهرة في شارع التربية بمحافظة البصرة.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "العشرات من موظفي الدولة خرجوا اليوم بتظاهرة في شارع التربية بمحافظة البصرة، وذلك للمطالبة بتعديل سلم الرواتب أسوة بإقرانهم".

وأضاف، ان "المتظاهرين لوحوا بالتصعيد في حال لم تستجب مطالبهم".

وفي وقت سابق من اليوم تظاهر العشرات من الموظفين للمطالبة بتعديل سلم الرواتب وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من موظفي الدولة، نظموا تظاهرة غاضبة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".

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