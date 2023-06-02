في إطار جولة إقليمية.. جيل بايدن تزور القاهرة

2023/06/02 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصل السيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، الجمعة، إلى العاصمة المصرية، في زيارة تستغرق يومين، وفقا لما أفادت به مراسلة "الحرة" في القاهرة.

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