مَن خطف الزركاني في النجف وتركه جثة في الحلة؟

2023/06/02 | 12:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف -الحلة -الزمان عثرت السلطات الامنية العراقية على جثة الشاب (مصطفى الزركاني) يبلغ من العمر 34 يسكن حي النداء في النجف، بعد اختفائه منذ يوم الثلاثاء الماضي، ما دفع ذويه لإبلاغ الشرطة للبحث عنه، قبل أن يعثر على جثته الجمعة في مدينة الحلة بمحافظة بابل، وعليها آثار إطلاقات نارية.وكان الشاب يعمل كاسبا، وقد خرج […]

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