القضاء اللبناني يتهم عناصر من حزب الله بقتل جندي إيرلندي عمداً في الجنوب

2023/06/02 | 12:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت (أ ف ب) – اتهم القضاء العسكري خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.وقُتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) […]

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