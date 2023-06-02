ايران نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

2023/06/02 | 12:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “مهر” للأنباء، بأن الأمم المتحدة انتخبت إيران كواحدة من 21 نائبا لرئيس الجمعية العامة.وقالت إن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت بالإجماع الممثل الدائم لإيران في نيويورك نائبا لرئيس الدورة 78 للجمعية العامة

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