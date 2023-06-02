اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما صواريخ ورمانات يدوية في ميسان

2023/06/02 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الجمعة، اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما صواريخ ورمانات يدوية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن"قوة أمنية مشتركة من لواء 97 والقوات الخاصة وبقيادة وإشراف قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت عملية أمنية في منطقة الكيلو الخامس ضمن ناحية الخير جنوب محافظة ميسان".

وأضاف البيان، أن " العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين 2 ضبط بحوزتهما كمية من الصواريخ والرمانات اليدوية".

وأشار الى انه " تم تسليمهما مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".

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