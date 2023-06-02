منتخبنا الشبابي يعود إلى بغداد بعد رحلة شاقة

2023/06/02 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد وفد منتخبنا الشبابي، إلى بغداد بعد رحلة استغرقت 50 ساعة.

وكان من المفترض ان يعود المنتخب إلى أرض الوطن مساء الأربعاء، لكن طائرة الوفد تعطلت أثناء تواجدها في ساوباولو.

وبعدها أرسلت الخطوط الجوية التركية طائرة جديدة كي تعيد الوفد، لكنها تأخرت أيضاً لتستغرق الرحلة بين الانتظار والسفر 50 ساعة.

وودع منتخبنا الشبابي بطولة كأس العالم من دور المجموعات بعد خسارته أمام الأوروغواي وتونس وتعادله أمام إنجلترا.

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