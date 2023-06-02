تقرير: السعودية تتوسع في معالجة الليثيوم لإمداد

2023/06/02 | 12:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوسع السعودية في عمليات معالجة الليثيوم لإمداد شركة "بي أم دبليو" الألمانية بهذه المادة الأساسية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

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