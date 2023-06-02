وزير الداخلية يصل منفذ عرعر الحدودي

2023/06/02 | 12:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الجمعة، منفذ عرعر الحدودي للإشراف على تفويج الحجاج إلى البيت الحرام في مكة المكرمة.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وصل صباح اليوم الى منفذ عرعر الحدودي على رأس وفد كبير ضم رئيس هيئة الحج والعمرة ونائب قائد […]

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