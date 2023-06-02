2023/06/02 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يبدأ اليوم الجمعة، رسميا، عمل البرلمان التركي الجديد، وهو البرلمان الثامن والعشرون للجمهورية التركية.وتبدأ الفعاليات الرسمية، ظهرا، أمام نصب مصطفى كمال أتاتورك، في الساحة الرئيسية للبرلمان التركي، بتسليم رئيس البرلمان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحضور أردوغان..



برلمان تركيا الجديد يبدأ عمله رسمياً المركز الخبري الوطني.

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