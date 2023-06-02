مراهقون يخطفون بجعة ويأكلونها في الولايات المتحدة

2023/06/02 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تعيش قرية مانليوس بشمال ولاية نيويورك حدادا بعد أن سرقت بجعة وأطفالها الأربعة، من البركة الواقعة في وسط البلدة، ليتبين لاحقا أن البجعة الأم قد أكلت، فيما استرجعت السلطات صغارها.وقال […]

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