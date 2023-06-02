الموارد: مشروع الثرثار سيعزز إطلاقات نهر الفرات المائية

2023/06/02 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم

الجمعة، أن مشروع الثرثار سيسهم في

تعزيز الإطلاقات المائية بنهر الفرات.

وقال مدير الموارد المائية في شرق

الأنبار المهندس رائد عبد منسي حسب بيان

للوزارة تلقته وكالة "

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