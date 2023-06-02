الحشد الشعبي يفشل مخطط داعشي لأستهداف المدنيين في الأنبار

2023/06/02 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الحشد الشعبي وبمعلومات استخبارية

من السيطرة على حزام ناسف في مدخل قضاء

عنه غرب محافظة الأنبار

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم

مصلح " لوكالة نون الخبرية انه" بمعلومات

استخبارية دقيقة وبجهود ا

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