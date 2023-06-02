2023/06/02 | 13:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jY3y6Wpn174

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من البصرة ينقل الصورة الكاملة للتظاهرة المطالبة بتعديل سلم الرواتب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من البصرة ينقل الصورة الكاملة للتظاهرة المطالبة بتعديل سلم الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).