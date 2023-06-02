بلينكن: غزو أوكرانيا فشل استراتيجي.. وبوتين أضعف تأثير روسيا في العالم

2023/06/02 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا في حال اختارت موسكو مواصلة الحرب.

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