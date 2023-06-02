تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي الخرطوم

2023/06/02 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد شهود عيان، اليوم الجمعة، حدوث اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، جنوبي العاصمة الخرطوم، صباح اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية، "تجري، منذ صباح اليوم الجمعة، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالقرب من مقر سلاح المدرعات التابع للجيش وفي مناطق أبو حمامة والسجانة مطابع صك العملة، جنوب الخرطوم".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت، أمس الخميس، أن الجيش السوداني سيطر على قاعدة تابعة لقوات الدعم السريع تقع في ضواحي جنوبي الخرطوم، وتعتبر من أبرز المواقع العسكرية لتلك القوات.

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