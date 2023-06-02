2023/06/02 | 13:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حذر مصرف الرافدين، الجمعة، المواطنين من تحويل الأموال إلى جهات...

ظهرت المقالة تحذيرات حكومية من تحويل الأموال إلى جهات مجهولة: تعرض البلد لخسائر مالية أولاً على المسلة.

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