2023/06/02 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله أول صورة له مع زوجته رجوة السيف بعد عقد قرانهما، الخميس، بمراسم احتفالية حضرها المئات من أفراد العائلات الملكية العالمية وكبار الشخصيات من المنطقة والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول صورة وتعليق ينشرهما ولي عهد الأردن بعد زواجه.. إليكم ما قاله) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول صورة وتعليق ينشرهما ولي عهد الأردن بعد زواجه.. إليكم ما قاله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).