2023/06/02 | 14:05 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام والاتصالات تطلق فرق فنية مشتركة على طول الطريق البري للحج بين كربلاء ومنفذ "عرعر" الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/02 | 14:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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