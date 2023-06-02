"الوضع خطير في ميسان".. نائب يحذر من تداعيات مجتمعية وأمنية بالمحافظة

2023/06/02 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

حذر عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الجمعة، من تداعيات مجتمعية وامنية في حال ازدياد مؤشر ارتكاب الجرائم في محافظة ميسان.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان وتابعته (بغداد اليوم)، إن "ازدياد معدل ومؤشر ارتكاب الجرائم في المحافظة بشكل خطير يحذر من تداعيات امنية ومجتمعية في محافظة ميسان".

وأضاف أننا "ندعو الحكومة الاتحادية والمحلية الى تحمل مسؤولية ايقاف التدهور الامني ونزع السلاح في ميسان".

وحذر المالكي "من تداعيات مجتمعية وامنية اذا بقي الحال على ما عليه في المحافظة".

وتشهد محافظة ميسان، اوضاع امنية غير مستقرة وازدياد بحالات الخطف والقتل، الامر الذي يرى مراقبون انه يستوجب على الحكومة اتخاذ خطوات جدية في السيطرة على الملف الامني في المحافظة.

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