الإعلام والاتصالات تطلق فرق فنية مشتركة على طول الطريق البري للحج

2023/06/02 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات ،اليوم الجمعة، إطلاق فرق فنية مشتركة على طول الطريق البري للحج في محافظة كربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الفرق الفنية لهيئة الإعلام والاتصالات في محافظة كربلاء نفذت جولات مشتركة مع شركات الهاتف النقال على طول الطريق البري باتجاه الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان، أن "الجولات التي استمرت على مدار عدة أيام استهدفت فحص جودة خدمات الاتصال الصوتي ونقل البيانات التي تقدمها شركات الهاتف النقال في الطريق البري للحج من مدينة كربلاء المقدسة مروراً بقضاء "عين تمر" و"النخيب" وصولاً إلى منفذ عرعر الحدودي ".

وأشار الى انه "تم بالتنسيق مع شركات الهاتف العاملة في البلاد نصب منافذ مؤقتة لتقديم الخدمات التي يحتاجها حجاجا بيت الله الحرام مثل تفعيل الخطوط الهاتفية وتشغيل خدمات التجوال الدولي " Roaming" ، فضلاً عن تقديم عدد من الهدايا وبطاقات التعبئة مجاناً".

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