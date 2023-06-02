الرافدين يمنح قروضاً لشراء وحدات سكنية استثمارية

2023/06/02 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأعلن مصرف الرافدين، منح قروض مالية لشراء وحدات سكنية استثمارية وتسديدهها على مدى 20 سنة. أدناه نص الوثيقة:

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