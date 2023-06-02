مباراة ودية تجمع فريقي ميسي ورونالدو

2023/06/02 | 14:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان والنصر السعودي مباراة ودية ضمن إطار جولتهما التحضيرية في اليابان صيف 2023، وجاء ذلك على الموقع الإلكتروني للفريق الباريسي.وستقام المبارة في أوساكا يوم الـ25 من يوليو المقبل.بهذا يمكن للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أن يلتقيا مرة أخرى على نفس الملعب.كما سيلعب […]

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