طائرات الـ F16 تنفذ ضربة جوية ناجحة في حمرين.. هذه نتائجها (فيديو)

2023/06/02 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة 2 يونيو/حزيران 2023، تنفيذ طائرات الـ F16 ضربة جوية ناجحة في حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

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