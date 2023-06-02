وزير دفاع بريطانيا: أوكرانيا يمكنها احتلال القرم هذا العام

2023/06/02 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، بأن وزير دفاع بريطانيا بن والاس يعتقد أن القوات الأوكرانية ستتمكن من الاستيلاء على القرم هذا العام إذا استنفدت روسيا قدراتها العسكرية.

وقالت الصحيفة: “على عكس رأي المسؤولين الآخرين في الناتو، يؤكد والاس على وجود احتمال حقيقي بأن تتمكن أوكرانيا من استعادة شبه جزيرة القرم بنجاح … هذا العام، عندما ينتهي احتياطي المعدات اللازمة لدى القوات الروسية”.

في وقت سابق، صرحت الخارجية الروسية بأن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة عملياتها الهجومية واحتلال الأراضي الروسية، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل.

من جانبه، أشار دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن الهجوم المحتمل على القرم سيعني تصعيدا للنزاع، ودعا السلطات الأوكرانية إلى فهم أن مثل هذه الهجمات ستواجه “انتقاما حتميا” باستخدام أي نوع من سلاح.

وقال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، إن محاولات كييف لاحتلال شبه الجزيرة بقوة السلاح يمكن أن تؤدي إلى خسارة أوكرانيا لأراض جديدة وتقضي على حياة الآلاف من العسكريين الأوكرانيين.

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