إحصائية بعدد المشاريع المتلكئة في صلاح الدين

2023/06/02 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الجمعة، المشاريع المنجزة والمتلكئة والمسحوبة إجازاتها الاستثمارية في محافظة صلاح الدين، وفيما كشفت عن خطط مستقبلية وفرص استثمارية جديدة في المحافظة، أشارت إلى أنها ستضم ثلاث محطات لطريق التنمية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في صلاح الدين، محمود جاسم إبراهيم التميمي، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “منذ اليوم الأول لاستلام منصب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين، تمت المباشرة بمتابعة جميع المشاريع الاستثمارية في صلاح الدين، وكذلك تم تشكيل لجان هندسية وفنية لغرض متابعة المشاريع كافة في جنوب المحافظة ومركزها في مدينة تكريت وكذلك شمال المحافظة، من أجل الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تخص المجمعات السكنية في صلاح الدين”.

وأضاف التميمي، أن “هناك عدداً من المشاريع المتلكئة، وبعض المشاريع تم سحب إجازتها الاستثمارية من قبل هيئة الاستثمار، وأخرى تقوم الهيئة بدور المتابعة بشكل دقيق ويومي للوقوف على المشاكل والمعوقات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي تخص المشاريع الاستثمارية المتلكئة في صلاح الدين”.

ولفت إلى “إنجاز نحو 50 مشروعاً بشكل كامل في المحافظة، وسحب أكثر من 100 إجازة استثمارية، مع وجود ما يقارب 60 مشروعاً متلكئاً”، موضحاً أن “الإجازات المتلكئة ليست وليدة العام الحالي أو السابق، بل هي تراكمات الفترات السابقة”.

وأشار إلى أن “الهيئة شكلت فريقاً متكاملاً متجانساً يشمل جميع أقسامها، والإدارة الجديدة أخذت على عاتقها مهمة العمل كفريق واحد من أجل النهوض بالواقع الاستثماري في صلاح الدين، وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية على جميع المستثمرين والإجازات الاستثمارية المتلكئة، وستكون الهيئة وفريقها سنداً وعوناً للمستثمرين الذين لديهم رغبة حقيقية من أجل النهوض بالواقع الاستثماري في المحافظة”.

وبخصوص مشروع طريق التنمية، قال التميمي، إن “طريق التنمية من المشاريع التي تخدم الشعب العراقي والدولة العراقية بشكل عام، ومحافظة صلاح الدين تقريباً هي الطريق الأطول التي يمر بها طريق التنمية”.

وأضاف أن “الطريق حيوي واستراتيجي وسوف يعود بالنفع العام على جميع مناطق صلاح الدين، وبعد الاطلاع على بعض تفاصيله توجد حوالي 3 محطات في المحافظة”، لافتاً إلى أن “هناك خططاً سوف تعلن الهيئة عنها حال البدء بالمشروع داخل المحافظة”.

وعن المشاريع الجديدة وأبرزها، قال: إن “المحافظة لديها أكبر مجمع سكني يتم إنجازه في مدينة تكريت، وهناك مشاريع ترفيهية مثل مدن الألعاب، وكذلك مشاريع تجارية في داخل مدينة تكريت وخارجها”.

وأكد أن “هيئة استثمار صلاح الدين بدأت بخطوات ثابتة ومتوازية مع خطة محافظة صلاح الدين من أجل النهوض بالواقع الاستثماري السكني والمجمعات التجارية، وكذلك الصحية والترفيهية، وهناك خطط مستقبلية جديدة وفرص استثمارية سيتم الإعلان عنها بغضون الشهرين المقبلين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحصائية بعدد المشاريع المتلكئة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحصائية بعدد المشاريع المتلكئة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).