ميسي .. آمال العودة إلى برشلونة تتضاءل

2023/06/02 | 14:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة (أ ف ب) – مع اقتراب حقبة ليونيل ميسي في باريس سان جرمان الفرنسي من نهايتها، سيكشف المهاجم الأرجنتيني قريباً عن مستقبله، لكن يبدو أن آمال العودة الرومانسية إلى برشلونة بدأت بالتلاشي.ميسي الذي سيبلغ السادسة والثلاثين من عمره في حزيران/يونيو الحالي، هو الهداف التاريخي لبرشلونة وأكبر أيقونات النادي الكاتالوني، اضطر إلى مغادرة “بلاوغرانا” […]

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