2023/06/02 | 14:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اعلن الإعلام الأمني الجمعة عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير...

ظهرت المقالة القوات الامنية تقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم بضربة جوية بديالى أولاً على المسلة.

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