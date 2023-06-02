2023/06/02 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شارك ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الفرحة التي يشعر بها لارتباطه بالأميرة رجوة.ونشر صورة من عقد قرانهما، أرفقها برسالة معبّرة، جاء فيها: “أحمد الله الذي منّ علي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوّل تعليق من الأمير الحسين بعد زفافه: أحمد الله الذي منّ علي برجوة المركز الخبري الوطني.

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