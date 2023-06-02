السفيرة الأمريكية تحتفي بذكرى مرور عام على عملها سفيرةً للولايات المتحدة بالعراق

2023/06/02 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت ألينا رومانوسكي، سفيرة الولايات

المتحدة لدى بغداد، بذكرى مرور عام على

عملها سفيرةً للولايات المتحدة في

العراق.

وقالت رومانوسكي عبر تغريدة على حسابها

على تويتر اليوم الجمعة (2 حزيران 2023)،

"يصا

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