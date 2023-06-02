كربلاء تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر حزيران 2023

2023/06/02 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر حكومي في كربلاء،

اليوم الجمعة، عن تسعيرة المولدات

الاهلية لشهر حزيران الجاري، فيما اكد

انها غير ثابته.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، انه "تم تحديد ان سعر (أمبير)

المولدات الاهلية ل

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