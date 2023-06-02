تلقيح أكثر من ( 500 ، 11 ) طفل وطفلة في كربلاء

2023/06/02 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم

الجمعة ، إختتام حملتها الوطنية

مُتعددة اللقاحات للأطفال غير مُكتملي

التلقيح ، وإستمرت ( 10 ) أيام عمل فعلي

لمركز وأقضية ونواحي المدينة ،

وفي حين أشارت الى إنها

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