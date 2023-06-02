2023/06/02 | 15:06 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلقيح أكثر من ( 500 ، 11 ) طفل وطفلة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الجمعة ، إختتام حملتها الوطنية
مُتعددة اللقاحات للأطفال غير مُكتملي
التلقيح ، وإستمرت ( 10 ) أيام عمل فعلي
لمركز وأقضية ونواحي المدينة ،
وفي حين أشارت الى إنها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلقيح أكثر من ( 500 ، 11 ) طفل وطفلة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلقيح أكثر من ( 500 ، 11 ) طفل وطفلة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).