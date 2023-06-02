المنافذ الحدودية: مستمرون بمتابعة سير الاجراءات والخدمات المقدمة للحجاج

2023/06/02 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أكدت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الجمعة، على استمرارها بمتابعة سير الاجراءات والخدمات المقدمة للحجاج في منفذ عرعر الحدودي في محافظة الانبار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وفدآ أمنيآ وحكومي ترأسه وزير الداخلية عبد الامير الشمري زار صباح اليوم منفذ عرعر الحدودي في محافظة الانبار برفقة رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، للإشراف على عملية تفويج الحجاج برا إلى الديار المقدسة".

وأضاف البيان، أن "الوفد الذي توجه إلى منفذ عرعر الحدودي ضم كلآ من رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي ونائب قائد العمليات المشتركة ومدير عام شؤون السفر والحدود في جهاز المخابرات ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والاقامة وقائد القوات البرية وقائد عمليات كربلاء وقائد شرطة كربلاء ، مشيرا الى أنه "كان في استقبال الوفد محافظ الانبار علي فرحان وقائد شرطة المحافظة الفريق هادي رزيج".

وأشار الى أنه "تم الاطلاع على سير الإجراءات والخدمات المقدمة للحجاج في منفذ عرعر الحدودي لضمان سريان العمل بانسيابية عالية ومما يخفف العبء عليهم ، كذلك تم الاطلاع الميداني على تنفيذ خطة تأمين قوافل الحجاج من نقطة انطلاقهم الى مغادرتهم أرض الوطن".

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