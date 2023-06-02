الإعلام الأمني تعلن قتل عدد من الارهابيين وتدمير مضافات في ديالى

2023/06/02 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الجمعة، مقتل عدد من الارهابيين وتدمير مضافاتهم بضربة جوية لطيران الجيش العراقي في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، أنه "استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبأشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران الجيش العراقي بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأضاف البيان، أن "العملية اسفرت عن قتل عدد من الارهابيين وتدمير اوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الارهابية".

وأشار الى انه "سيتم ذكر تفاصيل العملية لاحقا".

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