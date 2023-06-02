مداهمة وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال 3 متهمين بسرقة كابلات كهرباء بمحافظتين

2023/06/02 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بمداهمة وكر لتهريب المشتقات النفطية والقبض على ثلاثة متهمين بسرقة كابلات كهرباء في بغداد والبصرة.

وذكرت الوزارة، في بيان: “بتوجيه ومتابعة من قبل المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال، وبناءً على المعلومات الامنية الواردة من استخبارات شرطة الطاقة، وبالتنسيق مع قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وهيئة تفتيش شركة توزيع المنتجات النفطية، داهمت قوة من الفوج الثاني/ اللواء الثالث، وكراً لتهريب المشتقات النفطية والعثور على براميل حديدية وخزانات بلاستيكية مختلفة السعات في جانب الكرخ من العاصمة بغداد”.

وأشارت إلى، أن “مفرزة سيطرة شرطة نفط السدرة التابعة للواء شرطة الطاقة التاسع، ألقت القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلته المعدة للتهريب بمحافظة البصرة لعدم وجود أوراق رسمية بالمنتوج المحمل”.

وبينت أن “مفارز لواء المغاوير ألقت القبض على ثلاثة متهمين قاموا بسرقة كابلات كهرباء من داخل حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة”.

وأكدت “التحرز على جميع المضبوطات وإيداع المتهمين في التوقيف وحجز العجلة تمهيداً لاكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على قاضي التحقيق المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.

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