عائلة رجوة السيف تربطها صلات بولي عهد السعودية محمد بن سلمان

2023/06/02 | 15:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزوج وريث العرش الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، من إحدى عائلات الأعمال البارزة في المملكة العربية السعودية في حفل ساحر حضره أفراد عائلات ملكية وشخصيات رفيعة.

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