روسيا: لا نكشف عن توقعاتنا لنتائج اجتماع

2023/06/02 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا تواصل اتصالاتها مع أعضاء "أوبك+"، لكنها لا تكشف عن توقعاتها لنتائج الاجتماع.

وجاء ذلك بحسب تصريح أدلى به بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، وقال: "لم يعلن أحد عن هذا على الإطلاق ونحن لن نعلن أيضاً.



لا يسعني إلا أن أقول إن روسيا تواصل الاتصالات مع المشاركين المعنيين في هذه العملية، وسيستمر هذا العمل".

وتترقب الأسواق اجتماع "أوبك+"، المزمع عقده بعد غد الأحد، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج الدول الأعضاء في المجموعة، وسط توقعات أن المجموعة ستبقي التخفيضات والإنتاج دون تغيير.

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