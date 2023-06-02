شجع أتباعه على

2023/06/02 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثُل زعيم طائفة مسيحية اتُهم بتشجيع أتباعه على تجويع أنفسهم أمام محكمة في مدينة مومباسا الكينية، الجمعة.

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